شاهد: سكان قرية باكستانية يحاولون إنقاذ ما تبقى من منازلهم التي دمرها القصف الهندي

يحاول سكان قرية تهجيان الباكستانية إنقاذ ما تبقى من منازلهم المدمرة بعد قصف مميت نفذته القوات الهندية الجمعة. واندلعت معركة مدفعية طاحنة بين القوات الهندية والباكستانية منذ العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة العشرات على جانبي حدود كشمير المتنازع عليها.

وتم إجلاء مئات القرويين عن ما يسمى بخط المواجهة في الأراضي التي تسيطر عليها الهند، بينما قال مسؤولون باكستانيون إن عشرات المنازل أضرمت فيها النيران بسبب القصف الهندي على جانبهم. وجاءت ذروة التوترات الجديدة بعد خمسة أيام فقط من مقتل ثلاثة جنود هنود وثلاثة مسلحين في تبادل إطلاق النار على طول خط السيطرة.

كما تخوض الهند أيضًا مواجهة حدودية مع الجيش الصيني في جبال الهيمالايا.