شاهد.. جزر الفوكلاند تحتفل بإزالة آخر لغم من مخلفات الحرب على أراضيها

احتفل سكان جزر فوكلاند السبت بإزالة آخر 20 ألف لغم أرضي خلفتها الحرب التي دارت بين بريطانيا والأرجنتين، عام 1982.

وأزيلت هذه الألغام من قبل فريق مختص من زيمبابوي، وبإشراف شركتين بريطانيتين، هما "سابفلاين غلوبال، و "فينيكس إنسايت"، وبدأت مهام الإزالة عام 2009، وانتهت قبل 3 أعوام من الموعد المحدد.

وبمجرد تفجر آخر لغم، وإزالة آخ سياج، من الحواجز التي كانت تحيط بالمناطق الملغومة، سُمح أخيرا لسكان هذه الجزر بالسير على الأرض.

واحتفالا بهذا الإنجاز، سار سكان الجزر على الشواطئ التي بقيت محظورة لنحو 40 عاما، منذ الحرب، التي استمرت 72 يوما، وخسرتها الأرجنتين.