شاهد: سلطات المجر تعثر في مجرى الدانوب على قنبلة سوفياتية ضخمة

أبطلت السلطات المجرية مفعول قنبلة يبلغ وزنها مائة كيلوغرام، ويعود تاريخها إلى الحقبة السوفياتية، وعثر عليها في مجرى نهر الدانوب بالقرب من جسر تشين في العاصمة بودابست.

ووفقاً لما ذكره تلفزيون "إم تي في" المجري، فقد تمّ العثور على القنبلة في النهر، وتمّ إزالة صاعق التفجير منها، مضيفاً أنه كشف بالقرب منها بقايا قنبلة جوية سوفياتية، من طراز يبلغ وزنه 250 كيلوغراماً، وكانت منزعة الصاعق.

وقامت السلطات الأمنية بنقل القنبلة وبقايا القنبلة الأخرى إلى مركز تابع لقوات الدفاع المجرية حيث تمّ تدميرهما.

ويجدر بالذكر أن في نهاية العام 1956، اجتاحت قوات سوفياتية كبيرة المجر لضرب الثورة التي عُرفت حينها بـ"الانتفاضة المجرية" المعادية للحكم الشيوعي، وأبدى العمال المجريون مقاومة، إلا أن ميزان القوى كان يميل لصالح القوات السوفياتية التي قضت على الانتفاضة وأرست دعائم الحكم الشمولي في البلاد الذي استمر حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي حين انهارت الكتلة الشرقية وبدأ الاتحاد السوفياتي بالانهيار.