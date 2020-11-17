قلق في روسيا مع تسجيل عدد قياسي من الوفيات اليومية بسبب كورونا

سجلت روسيا الثلاثاء عددًا قياسيًا جديدًا للوفيات اليومية بوباء كوفيد-19 مع رصد 442 حالة وفاة، فيما يزداد الوضع الصحي سوءًا في المناطق التي استنفدت فيها طاقات المستشفيات والمشارح.

وتستبعد السلطات الروسية حتى الآن فرض إغلاق على المستوى الوطني، معتبرة أن التدابير كتلك التي فرضت خلال الربيع ستكون ضارة جدا بالاقتصاد.

وأعلنت السلطات الثلاثاء تسجيل 442 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، أي بزيادة ثلاثة أضعاف العدد القياسي المسجل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

كذلك، أحصت 22410 إصابة جديدة من إجمالي 1,948,603 إصابة، مما يجعل روسيا خامس بلد في العالم من جهة الإصابات.

وأعلنت روسيا تسجيل 33931 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء، لكن مراقبين يشككون في صحة هذه الحصيلة، إذ لا تحصي السلطات سوى الوفيات التي يعود سببها، بعد تشريح الجثة، إلى الفيروس بالدرجة الاولى.

عاملة طبية تقوم بحقن مريض بلقاح سبوتنيك التجريبي ضد فيروس كوفيد-19 في موسكو Alexander Zemlianichenko Jr/ap

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو الإثنين إن 84% من أسرة المستشفيات المخصصة لفيروس كورونا مشغولة.

وإذ تعد العاصمة الروسية بؤرة فيروس كورونا في البلاد مع تسجيل 5 إلى 7 آلاف إصابة جديدة يوميًا، فإن الوضع يثير القلق في المقاطعات، مع النظام الصحي المتهالك في كثير من الأحيان وسوء تجهيز المستشفيات، التي تستقبل الآن ثلاثة أرباع عدد المرضى الجدد.

وفي منطقة إيفانوفو الواقعة شمال شرق موسكو، أقر وزير الصحة الإقليمي أرتور فوكين بأن المشرحة استنفدت قدرتها على الاستيعاب. وقال في اجتماع رسمي "نبحث عن غرف تبريد إضافية لأن المشرحة لم تعد قادرة على إدارة حفظ الجثث".