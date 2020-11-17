بوتين يحث دول بريكس على إنتاج اللقاحين الروسيين ضد فيروس كورونا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء نظراءه الأعضاء في تحالف بريكس لكبرى الدول الناشئة إلى المبادرة على نطاق واسع لإنتاج اللقاحين المضادين لفيروس كورونا المستجد اللذين طورتهما روسيا.

في حديثه خلال قمة عبر الإنترنت تشارك فيها إلى جانب روسيا، البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، شجع بوتين أعضاء بريكس الأربعة الآخرين على تصنيع وتوزيع اللقاحين.

وقال بوتين "هناك لقاحان روسيان، وهما ناجحان ويعملان بفعالية وأمان.. من المهم للغاية أن نتحد من أجل إنتاج هذين اللقاحين ووضعهما قيد التداول على نطاق واسع".

وأشار بوتين إلى أن لروسيا اتفاقيات سارية مع الهند والبرازيل لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد-19، فضلاً عن اتفاقيات للتصنيع مع الصين والهند.

يقع أكبر منتج للقاحات في العالم في الهند وهو معهد الأمصال الهندي. ولم يعرض الرئيس الروسي تفاصيل حول ما ينطوي عليه بذل جهود واسعة النطاق بين الدول الخمس لإنتاج اللقاحين بكميات كبيرة، كما لم يحدد الشروط التجارية لذلك.

سجلت روسيا لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد مع احتدام السباق العالمي لإنتاج لقاح فعال لمكافحة الوباء الذي أودى حتى الآن بـ1,3 مليون شخص.

في آب/أغسطس، أعلنت روسيا أنها سجلت أول لقاح في العالم لكوفيد-19 هو اللقاح سبوتنيك في تيمنا بأول قمر أصطناعي في العالم أطلق خلال الحقبة السوفياتية، لكنها فعلت ذلك قبل التجارب السريرية الواسعة النطاق. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلن بوتين أن روسيا سجلت لقاحًا ثانيًا ضد كوفيد-19 باسم إيبيفاك كورونا.

وتقدمت موسكو بطلب إلى منظمة الصحة العالمية لتسريع تسجيل لقاح سبوتنيك في واعتماده. وقد أكدت أنه فعال بنسبة 92 بالمائة لكن بعض العلماء الغربيين أعربوا عن قلقهم بشأن اللقاح محذرين من أن التعجل قد يعطي نتائج عكسية.

وأعلنت شركتا الأدوية العملاقتان فايزر وبايونتِك في وقت سابق من هذا الشهر أن لقاحهما ضد الفيروس فعال بنسبة 90 بالمائة، فيما قالت شركة موديرنا الأميركية الاثنين إن النتائج المبكرة لتجاربها أظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 94,5 بالمائة.