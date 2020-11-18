وزير الخارجية البحريني يدعو من القدس إلى استئناف محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي وصل إلى القدس الأربعاء في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة إلى محادثات السلام الهادفة إلى حل للنزاع بين الجانبين.

وقال الزياني إن قرار البحرين التاريخي بإقامة علاقات مع الدولة العبرية سيساعد على تعزيز "فجر السلام" في الشرق الأوسط" مؤكدا على "ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وترسيخ السلام. لذلك أدعو الطرفين إلى الالتفاف حول طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل الدولتين القابل للحياة".