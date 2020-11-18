تطبيق "مسلم برو" ينفي بيع بيانات المستخدمين للجيش الأمريكي

نفى مطورو تطبيق "مسلم برو" الإندونيسي تقرير صحفي تحدث عن بيعها بيانات مستخدميه للجيش الأمريكي.

ويقدم التطبيق خدمات توفير القرآن ومواقيت الصلاة وغيرها من الخدمات الدينية لأكثر من 98 مليون مستخدم حول العالم.

وقالت زهراية جوباري، المسؤولة بإدارة التطبيق: "هذا غير صحيح. حماية واحترام خصوصية مستخدمينا هي أولوية قصوى". وأضافت: "كواحد من أكثر التطبيقات الإسلامية الموثوق بها خلال العشر سنوات الماضية، نحن نلتزم بأكثر معايير الخصوصية وقوانين حماية البيانات صرامة، ولا نشارك أي بيانات شخصية".

وطبقاً لتقرير نشره موقع فايس، قام الجيش الأمريكي بشراء بيانات مستخدمي مسلم برو عبر وسيط بيانات تابع لجهة خارجية باسم "إكس-مود".

وتضمنت تلك المعلومات أسماء الشبكات التي يلج إليها مستخدمو التطبيق وأوقات ولوجهم ومعلومات أخرى حول هواتفهم كطراز كل هاتف، بحسب وصف التقرير.

وقالت جوباري إن مسلم برو أنهت تعاملاتها مع "إكس-مود" بشكل نهائي بعد أربعة أسابيع من الشراكة دون توضيح طبيعة عمل الشركتين سوياً.

وتعمل الشركات الوسيطة على جمع البيانات وإعادة بيعها إلى جهات ثالثة.