شاهد.. مسلمون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام بعد أشهر من الانقطاع بسبب كورونا

أدى المواطنون والمقيمون في السعودية، صلاة الفجر في المسجد الحرام، مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية، على ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت الصلاة في المسجد الحرام قد توقفت لنحو 7 أشهر نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة أنه تمت الموافقة على عودة العمرة تدريجيا وفق الإجراءات الاحترازية التي وضعت مسبقا، لمنع تفشي الفيروس.

- الاستعدادات الجديدة -

ورفعت وزارتي الصحة والحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي درجة الجاهزية لخدمة المعتمرين، وتسهيل الإجراءات، حيث يشارك نحو 4000 عامل في غسل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه 10 مرات يومياً ، وتوزيع 900 لتر معقم للأيدي يومياً عبر 300 جهاز في جميع أروقة المسجد الحرام و 1000 لتر معقم للسجاد و 2500 لتر معقم للأسطح بالإضافة إلى 1200 لتر من العطور، وتجهيز ست نقَاط لتوزيع العربات وتجهيز 5000 آلاف عربة يدوية مجانية و 600 عربة كهربائية.

ويقوم على الإشراف الميداني أكثر من 180 مشرفاً ميدانياً لمتابعة سير العربات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوزيع 38500 عبوة ماء زمزم يومياً للمعتمرين والمصلين ، بالإضافة إلى 50 حقيبة ظهر محمولة تسقي المصلين والمعتمرين على مدار الساعة و 6 نقَاط يحصل فيها توزيع عبوات ماء زمزم وَفْق إجراءات وقائية، بحيث تُعقم جميع العبوات قبل تعبئتها، ويوزعها العاملون بإدارة سقيا زمزم وَفْق الضوابط والتعليمات الصحية.

تصاريح الصلاة

ومن ضمن الإجراءات الجديدة، تقديم تصاريح، على 4 أنواع، كما ورد في واس، وهي تصاريح لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي.

وبحسب الخطة فستشهد المرحلة الثانية لعودة العمرة والزيارة أعدادا أكبر من المرحلة الأولى تصل إلى 15 ألف معتمر و 40 ألف مصلٍ في اليوم الواحد كحد أقصى، حيث سيسمح للمواطنين والمقيمين بأداء مناسك العمرة ، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، كما سيسمح لهم بالصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.