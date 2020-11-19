كل ما يمكن أن تعرفه عن أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل عبر تقنية الاتصال المرئي

من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، وكان من المفترض أن تخصص لأزمة فيروس كورونا لكنّها قد تتمحور على ضرورة حل الخلاف الذي يعيق إقرار الميزانية. المناقشات ستتمحور أيضا حول الاتفاق على استراتيجية أوروبية موحدة لتعافي الاقتصاد.

المجر وبولندا أعاقتا الإثنين المصادقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا البالغة قيمتهما 1,8 تريليون يورو، ما أغرق التكتل في أزمة سياسية.و من هذا المنطلق، تعارض وارسو وبودابست ربط تمويل الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء بسيادة القانون، وقد اعترض موفدا البلدين على المضي قدما في الخطة ما أعاق عمليا تنفيذها. يورونيوز أجرت مقابلة مع رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي فى البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر

يورونيوز: "كيف تستشرف الحل للمأزق السياسي الذي تواجهه دول التكتّل قبل ساعات قليلة من القمة الأوروبية؟"

رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي فى البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر:

"نحن نواجه أزمة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هو كيف يمكننا التغلب أو إيقاف حق النقض الذي لجأت إليه المجر وبولندا وربما قد تنضم إلى ذلك دول أخرى. إنه تحد. أنا ملتزم تمامًا بما دعوت إليه سابقا في هذا الإطار، حيث قمت بالتصويت لصالح المادة 7 ضد المجر وبدء الإجراءات ضدها في إطار المادة الآنفة الذكر.

رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي فى البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر/10 آذار/2020 AP Photo

أنا أدرك تماما أننا نواجه العديد من الصعوبات ، على أساس المبادئ الأساسية المكونة للاتحاد الأوروبي، كيف يمكننا تجاوز ذلك؟ في ما يتعلق بحق النقض ، في رأيي ، لن يكون هناك اتفاق مع المجلس الأوروبي بدون آلية إلزامية بشأن سيادة القانون، وهذا خط أحمر بالنسبة للبرلمان الأوروبي. الكل ينبغي أن يعرف ذلك في قمة الخميس، وأؤكد إنه مطلب واضح من جانبنا .

يورونيوز: لدينا شعور بأن الأمر متروك للمستشارة الألمانية والرئاسة الألمانية لإيجاد حل. ما هي النتيجة المحتملة برأيكم من أجل التوصل إلى حل وسط

مانفريد ويبر:

" أجل، الأمر صعب، لأننا سمعنا تصريحات قوية من المجر وبولندا، نعم، تتحمل الرئاسة الألمانية مسؤولية التفاوض بشأن هذا الملف. تتمتع أنغيلا ميركل بخبرة كبيرة وهي تحظى بثقة عدد كبير من أعضاء المجلس الأوروبي، فمن المحتمل أن تتوصل إلى حل وسط.

يورونيوز:

يبدو أنه لا يوجد حتى الآن نهج أوروبي مشترك ومنسق تجاه مواجهة الوباء. يبدو أن بعض البلدان تتصرف خارج الإطار الموحد وتغلق حدودها فضلا عن أنها تضع قواعد مختلفة بشأن اختبارات كورونا أو الحجر الصحي. كما يبدو أن الاتحاد الأوروبي، غير قادر على وضع آلية واضحة المعالم، بشأن حركة تنقل الأشخاص داخل التكتّل

مانفريد ويبر:

"أنت على حق ، يمكننا أن نقوم بما هو أفضل. ولهذا السبب أرحب بمقترحات المفوضية الأوروبية التي تقضي بإنشاء اتحاد صحي داخل الاتحاد الأوروبي. اللقاح هو شكل من أشكال النجاح، لقد انطلقنا لشراء جرعات لمواطنينا. يتمتع جميع الأوروبيين بنفس الحق للوصول إلى هذه اللقاحات الجديدة ، على أمل أن نتمكن في النهاية من التغلب على فيروس كورونا. هناك أشياء في طور التحسن بشأن مواجهة الوباء، على كل حال، لكن علينا بذ المزيد من الجهود