أكثر من رُبع مليون وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الأربعاء جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الأربعاء 250.029 حالة وفاة، في حين أنّ الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل مع 166.699 حالة وفاة تليها الهند مع 130.993 حالة وفاة والمكسيك مع 99.026 حالة وفاة.

وفرضت ولايات ومدن أمريكية سلسلة قيود جديدة تشمل العزل المنزلي ومنع تناول الوجبات داخل المطاعم والمقاهي والحد من التجمّعات في ظل ارتفاع عدد الإصابات في أنحاء البلاد، حيث سُجّلت أكثر من 157,950 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأربعاء.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو إن مدارس المدينة العامة البالغ عددها 1800 ستنتقل إلى الدراسة عن بعد اعتبارا من الخميس بعدما سجّلت نيويورك معدّل إصابات على مدى سبعة أيام بلغ ثلاثة في المئة. وشدد على أنه "علينا مواجهة الموجة الثانية لكوفيد-19".

جاءت التدابير المشددة في ثاني كبرى المدن الأمريكية لجهة عدد السكان على الرغم من تعزيز شركة فايزر العملاقة للأدوية الآمال حيال نهاية محتملة للوباء عبر الإعلان عن تحقيق لقاحها نتائج أفضل.