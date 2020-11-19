وفاة دوني فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة

أكدت السفارة الفرنسية بالمغرب وفاة قنصل فرنسا العام بمدينة طنجة شمال المغرب دوني فرانسوا. وأشارت مصادر أمنية إلى العثور على جثة قنصل فرنسا العام في مقر سكنه داخل القنصلية الفرنسية في طنجة. وحسب نفس المصادر، فإن الدبلوماسي أقدم على شنق نفسه في غرفته عند الساعة السابعة صباحا من صباح هذا الخميس.

وأكدت المصادر الأمنية أن دوني فرانسوا الذي يبلغ من العمر 55 عاما أقدم على الانتحار بواسطة خيط داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية. وفتحت المصالح الديبلوماسية الفرنسية تحقيقا لمعرفة ملابسات ودوافع إقدام دوني فرانسوا على الانتحار.

وأشارت مصادر متضاربة إلى أن القنصل الفرنسي العام بطنجة كان يعيش مشاكل خاصة حيث سبق له وأن تقدم إلى السفير الفرنسي وإلى وزارة الخارجية الفرنسية بطلب اعفائه من مهامه بعد أسابيع قليلة على تعيينه في منصبه.

ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا ، القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19نونبر.... Publiée par Ambassade de France au Maroc sur Jeudi 19 novembre 2020

وعُين دوني فرانسوا في منصبه منتصف سبتمبر-أيلول الماضي، وهو من مواليد العام 1965 وتخرج بدرجة الماجستير في القانون العام، والتحق بوزارة الشؤون الخارجية في العام 1992، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا بوكالة التعليم الفرنسي في الخارج بين عامي 1992 و1995، وشغل منضب نائب القنصل العام في مونتريال بين عامي 2004 و2009، ورئيس مكتب السياسات القانونية وإدارة الموارد البشرية من 2013 إلى 2016.