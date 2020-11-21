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لبنان

الموت كان لهم أقرب من الحرية.. خمسة سجناء لبنانيين هربوا من السجن فقضوا في حادث سيارة!

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بقلم:  يورونيوز
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حادث سيارة يودي بحياة 5 سجناء لبنانيين أثناء محاولتهم الهرب بعيدا عن سجن بعبدا حيث كانوا محتجزين
حادث سيارة يودي بحياة 5 سجناء لبنانيين أثناء محاولتهم الهرب بعيدا عن سجن بعبدا حيث كانوا محتجزين   -   حقوق النشر  AP Photo
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أرادوا الهروب إلى الحرية فكان لهم الموت بالمرصاد..

لقي خمسة سجناء لبنانيين مصرعهم في حادث سيارة بعد هروبهم من سجن بعبدا في ضواحي العاصمة بيروت. وقد ارتطمت سيارتهم بشجرة قرب المجلس الدستوري في منطقة الحدث.

وكان سجن بعبدا قد شهد هروب ما لا يقل عن 60 سجينا قام بعضهم باحتجاز الحراس في زنزانة قبل أن يلوذوا بالفرار. وقامت قوات الأمن اللبنانية بتكثيف الدوريات وإقامة الحواجز في المناطق المحيطة بالقصر العدلي في عملية بحث عن السجناء الفارين.

وقد نجحوا في القبض على عشرة من هؤلاء فيما قال القدر كلمته بشأن من قضى في الحادث.