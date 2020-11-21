أرادوا الهروب إلى الحرية فكان لهم الموت بالمرصاد..

لقي خمسة سجناء لبنانيين مصرعهم في حادث سيارة بعد هروبهم من سجن بعبدا في ضواحي العاصمة بيروت. وقد ارتطمت سيارتهم بشجرة قرب المجلس الدستوري في منطقة الحدث.

وكان سجن بعبدا قد شهد هروب ما لا يقل عن 60 سجينا قام بعضهم باحتجاز الحراس في زنزانة قبل أن يلوذوا بالفرار. وقامت قوات الأمن اللبنانية بتكثيف الدوريات وإقامة الحواجز في المناطق المحيطة بالقصر العدلي في عملية بحث عن السجناء الفارين.

وقد نجحوا في القبض على عشرة من هؤلاء فيما قال القدر كلمته بشأن من قضى في الحادث.