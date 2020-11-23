غواتيمالا.. مصادقة النواب سرّا و"فجرا" على قانون الميزانية لعام 2021 يشعل الشارع وجزءا من البرلمان..
مظاهرات ضمت آلاف المحتجين الغاضبين اقتحم مئات منهم مقر البرلمان حيث شبت النيران في بعض أجزائه.
غضب المتظاهرين مردّه إقرار ميزانية تقشّف تحدّ من نفقات التعليم والصحة خصوصا وأن مصادقة النواب على القانون تمت في سرية تامة وفي ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء غير مراعين لظروف البلاد التي تواجه تداعيات الإعصار الذي ضرب غواتيمالا.
واشتد الغضب بعد ورود أنباء تفيد بان النواب أقروا ميزانية وجباتهم بقيمة 65 ألف دولار في وقت تم فيه خفض تمويل علاج مرضى وباء كورونا ووكالات الدفاع عن حقوق الإنسان.
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