قطر حددت هوية الوالدة في قضية الرضيعة المتروكة في مطار الدوحة

حدّدت السلطات القطرية هوية والدة الطفلة حديثة الولادة التي عثر عليها متروكة في حمام في مطار الدوحة الدولي، حسبما أعلنت في بيان الإثنين، في قضية أثارت جدلاً واسعاً على خلفية إخضاع مسافرات لفحوصات نسائية.

وقال المدعي العام القطري في بيان إنّ الوالدة تحمل جنسية دولة آسيوية، وإنّ التحقيقات كشفت أنّها بادرت "أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة إلى وجهتها".

وذكرت النيابة القطرية أنها "بصدد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في إطار التعاون القضائي الدولي لضبط المتهمة الهاربة"، بعدما استجوبت والد الطفلة الذي "اعترف بعلاقته مع الوالدة" قائلا أنها أرسلت إليه "رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها". كما تضمنت الرسالة أنها قامت "بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها"

وتعرّضت نساء كنّ على متن 10 رحلات مغادرة للدوحة، بينهن بريطانيتان، إلى الخضوع لفحص مهبلي أثناء بحث السلطات عن أم الرضيعة التي تركت عمداً في دورة مياه في المطار في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وتعرّضت قطر لانتقادات دولية عقب انتشار الخبر في الإعلام فوراً، فردّت الدوحة بإحالة المسؤولين عن "الانتهاكات" على النيابة العامة، الأمر الذي رحّبت به وزارتا الخارجية الأسترالية والبريطانية.

وقال مصدران في الدوحة لوكالة فرانس برس إن السلطات القطرية طلبت إشعارا أحمر من الإنتربول من أجل إحضار الأم إلى الدوحة لمواجهة الاتهامات.

وخرجت الحادثة للعلن بعد أسابيع من وقوعها على اثر تحدث عدد من المسافرات الاستراليات عن تجربتهن. ودانت الحكومة الاسترالية الحادثة وأكدت الحكومة إبلاغ قلقها إلى السلطات القطرية، بينما اعتبرت وزيرة الخارجية ماريز باين "إنها أحداث مقلقة للغاية ... ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي".

وبحسب مصدر في الدوحة مطّلع على الحادثة، فإنّ مسؤولين "أجبروا النساء على الخضوع لعمليّات تفتيش جسديّة دقيقة ... لفحص عنق الرحم بالإكراه"