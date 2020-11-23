شاهد: روسيا تستعد لفصل شتاء عاصف هذا العام

بدأ العمال في إزالة طبقات من الثلوج المتساقطة فوق جسر زولوتي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد إذاناَ بالبداية الحقيقية لفصل الشتاء في روسيا.

وتركت عاصفة ثلجية مفاجئة حوالي 150 ألف روسي دون مياه أو كهرباء مما اضطر سلطات فلاديفوستوك لإعلان حالة الطوارئ.

ووصل سمك الثلوج المتساقطة إلى 12 ميليمتراً في بعض مناطق المدينة وهي ظاهرة لم يشهدها الإقليم منذ 30 عاماً.