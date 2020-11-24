الحكومة السودانية تنفي علمها بزيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم

نفت الحكومة السودانية الثلاثاء وجود معلومات عن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم كما كان أعلن مسؤول في تل أبيب مؤخرا. وقال فيصل محمد صالح، المتحدث باسم الحكومة إنه "لا علم لمجلس الوزراء بزيارة الوفد الإسرائيلي ولا علم لنا بزيارة وفد سوداني إلى إسرائيل".

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال الإثنين إن الدولة العبرية أرسلت وفدا إلى السودان في أول زيارة من نوعها منذ إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي. كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الإثنين أن رحلة للوفد جارية. ولم يتم بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق بين السودان وإسرائيل.

وأضاف صالح "قضية التطبيع سوف يبت فيها البرلمان الانتقالي، وحتى تشكيل البرلمان لا يتم أي نوع من الاتصالات مع إسرائيل".

ولم يشكل السودان بعد برلمانًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل-نيسان 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

ويعد السودان ثالث دولة عربية هذا العام تعلن عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ويحمل تطبيع العلاقات مع السودان رمزية كبيرة. فعقب حرب 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، اجتمع أغلب الزعماء العرب في قمة بالخرطوم حيث تبنوا قرارا يعرف باسم "اللاءات الثلاث"، وهي لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع الدولة العبرية.