بايدن: الأمريكيون "لن يسمحوا" بعدم احترام النتائج الانتخابية

حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأنّ الاميركيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون لمناسبة عيد الشكر "أعتقد أنّ هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وأضاف أنّ في الولايات المتحدة "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة وبعد ذلك نحن نحترم النتائج"، لافتاً إلى أنّ "مواطني هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشيء آخر".