عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: الأمريكيون "لن يسمحوا" بعدم احترام النتائج الانتخابية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس المنتخب جو بايدن   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأنّ الاميركيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون لمناسبة عيد الشكر "أعتقد أنّ هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وأضاف أنّ في الولايات المتحدة "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة وبعد ذلك نحن نحترم النتائج"، لافتاً إلى أنّ "مواطني هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشيء آخر".

viber