الرئيس الصيني شي جينبينغ يهنئ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية

هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة تهنئة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين الأربعاء.

وكتب شي جينبينغ في رسالة التهنئة أن على البلدين "تفادي أي نزاع أو مواجهة والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين" من أجل تشجيع "القضية النبيلة" وهي السلام والتنمية في العالم.

وشدد على أن "تطوير علاقات أميركية صينية سليمة ومستقرة يصب في المصلحة الأساسية للشعبين".

وبعث الرئيس الصيني رسالته بعد أكثر من أسبوعين من إرسال قادة العديد من الدول الكبرى تهانيهم إلى بايدن لفوزه على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

كذلك هنأ نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان نائبة الرئيس المنتخبة الأميركية كامالا هاريس، على ما أوضحت وكالة الصين الجديدة للأنباء.

وشهدت العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تدهورا كبيرا في عهد ترامب وسط خلافات حول مجموعة من المسائل تتراوح بين الحرب التجارية ومزاعم التجسس وحقوق الإنسان وحرية الإعلام والمنافسة التكنولوجية.

واتهمت واشنطن بكين بعدم إبداء شفافية عند ظهور فيروس كورونا المستجد.