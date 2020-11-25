بايدن يتقدم نحو البيت الأبيض وترامب يواصل الصمت بشأن هزيمته

بعد يومين على إعطائه الضوء الأخضر لعملية انتقال السلطة إلى جو بايدن، استمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في امتناعه عن الإقرار بهزيمته، ملغياً في اللحظة الأخيرة رحلةً إلى بنسلفانيا، في خطوة عززت الصورة الفوضوية لنهاية ولايته.

وواحدةً تلو الأخرى، تواصل الولايات الأساسية تصديق النتائج لصالح خصمه، فيما تفشل شكاوى فريق ترامب القضائية في إعطاء نتيجة، مع رفض القضاة لها لافتقارها إلى أساس.

ومر أسبوعان على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية لكن الرئيس المنتهية ولايته يرفض الاعتراف علناً بالهزيمة، رغم أن عليه تسليم السلطة في 20 كانون الثاني/يناير.

ولم يرد شيء على جدول أعمال ترامب الرسمي الأربعاء، لكن في الكواليس، فقد كان مقرراً أن يتوجه إلى ولاية بنسلفانيا المهمة والتي صادقت الثلاثاء على فوز خصمه.

وكان يفترض أن ينضم الملياردير الجمهوري إلى محاميه رودي جولياني في غيتيسبورغ لحضور جلسة مجلس شيوخ الولاية لإثارة مسألة "مشاكل" مفترضة حصلت خلال انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق عدة وسائل إعلام أميركية.

ولم يتبين حصول أي عمليات تزوير هائلة خلال الانتخابات الأميركية.

ويبدو ترامب معزولاً أكثر فأكثر داخل معسكره الجمهوري، وحتى في كبرى وسائل الإعلام المحافظة، في سياق "معركته" للطعن بالنتائج الرسمية.

وفيما كان يستعد للسفر، أبلغ الفريق الصحافي المرافق للرئيس بأن الرحلة إلى بنسلفانيا قد ألغيت. وأثيرت تكهنات حول طبيعة هذه الرحلة الأولى للرئيس خارج واشنطن منذ الانتخابات.

وتوقع البعض إعلاناً محتملاً للترشح لانتخابات عام 2024 الرئاسية خلالها.

في الأثناء، من المقرر أن يلقي بايدن كلمة بعد الظهر الأربعاء، قبل عطلة عيد الشكر، ليقول للأميركيين "سنخرج معاً من الأزمة الحالية"، كما ورد في جدول أعماله.

- إحاطات سرية –

رغم نفيه ذلك، فإنّ ترامب سمح الاثنين بفتح المجال أمام إطلاق عملية انتقال السلطة، وعلى الرغم من أن الرجلين لم يتكلما بعد، إلا أن بايدن يتقدم خطوة بخطوة نحو المكتب البيضاوي.

وفي الواقع، سمح الضوء الأخضر لفريق بايدن البدء بتلقي معلومات مباشرة من إدارة ترامب.

وتعد هذه خطوة أساسية ليتمكن الديمقراطي من تنظيم وصول خال من العقبات إلى البيت الأبيض فيما تواجه البلاد العديد من الأزمات، من وباء كوفيد-19، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 260 ألف شخص وأضعف الاقتصاد، إلى حراك تاريخي مناهض للعنصرية.

وتعقد الاجتماعات الأولى المتعلقة بكوفيد-19 الأربعاء، وفق فريق بايدن.

ويفترض أن يتمكن الأخير من الوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة بالدفاع الاثنين.

وجرت العادة أن يتلقى الرئيس المنتخب تلك الاحاطات اليومية فور إعلان فوزه، لكن دونالد ترامب كان يمنع ذلك قبل أن يسمح به الاثنين.

وقال جو بايدن لقناة "ان بي سي" الثلاثاء "لن نتأخر بقدر ما اعتقدنا"، مشيراً إلى أنه لا يزال أمامه شهرين للاستعداد.

- فريق اقتصادي –

أعلن بايدن الثلاثاء عودة الولايات المتحدة "المستعدة لقيادة العالم" بعد عهد دونالد ترامب، أثناء تقديمه أعضاء فريقه الرئيسيين الذين اختارهم لمهام الدبلوماسية والأمن في حكومته المقبلة، أبرزهم أنتوني بلينكن العضو السابق في إدارة أوباما والذي اختير لوزارة الخارجية.

وشدد بايدن على عودة النهج المتعدد الأطراف كرسالة رئيسية لحكمه، خلافاً لشعار "أميركا أولاً" الذي أطلقه دونالد ترامب.

وقال في مقابلته مع "إن بي سي" إنه سبق أن تحدّث مع 20 زعيماً عالمياً، وجميعهم "متحمسون لفكرة أن تعيد الولايات المتحدة إثبات دورها في العالم، وأن تبني تحالفات".

وهنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ بايدن ببرقية نقلتها الأربعاء وسائل الإعلام الحكومية الصينية. وأعلنت الأربعاء المتحدثة باسم بايدن، كايت بيدينغفيلد أن "الانتخابات انتهت"، مضيفةً "عملياً الجميع على الأرض قبل الواقع ما عدا دونالد ترامب ورودي جولياني".

وسيجري الإعلان عن أسماء كبيرة جديدة بحكومة بايدن الأسبوع المقبل، وفق المتحدثة، "من بينهم الفريق الاقتصادي".