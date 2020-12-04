أكبر مسؤول استخباراتي في إدارة ترامب: "يحضّرون لمواجهة مفتوحة مع واشنطن"

حذر أكبر مسؤول في الاستخبارات الأميركية بداخل إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من أن الصين تتحضر لإطلاق "مرحلة بلا نهاية من المواجهة مع الولايات المتحدة".

وناشد مدير الاستخبارات القومية، جون راتكليف، الفرقاء السياسيين في الولايات المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "ضدّ أعظم تهديد تواجهه الولايات المتحدة الأميركية اليوم" و"الديمقراطيات حول العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وفي مقالة طويلة نشرت في صحيفة "وول ستريت جورنال" حذر راتكليف من أن الصين استهدفت في 2020 عشرات الأعضاء في الكونغرس الأميركية ومساعديهم، في "حملة تأثير هائلة" هذا العام. وأشار راتكليف أيضاً إلى أن "النوايا الصينية" واضحة، ملمحاً إلى أن ثمة احتمالاً "لأن تتدخل بكين عسكرياً في بعض المناطق الحساسة من القارة الآسيوية".

واتخذت إدارة ترامب مؤخراً خطوات ملموسة عدّة ضدّ الصين، مخفضة بشكل حاد عدد تأشيرات الدخول المخصصة للسياسيين الأميركيين من الحزب الشيوعي الحاكم، ومعلنة عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضدّ شركات صينية.

وكانت إدارة ترامب قد أمرت الصين سابقاً هذا العام بإغلاق قنصليتها في هيوستن بعد انتشار مزاعم عن نشاط دبلوماسي صيني لإجبار الأميركيين على التجسس لصالح بكين. كما وصف كبير الدبلوماسيين الأميركيين ووزير الخارجية، مايك بومبيو، سابقاً، الحزب الشيوعي الصيني بـ"التهديد الأساسي في زماننا".

وكتب راتكليف "سيحكم على هذا الجيل من باب الإجراءات التي تخذها لكبح المساعي الصينية الهادفة إلى إعادة هيكلة العالم وجعله على صورتها (الصين) واستبدال أميركا كقوة عظمى. معلوماتنا الاستخباراتية واضحة وردّنا يجب أن يكون جيداً".

وأضاف "تتحضر الصين لمواجهة دائمة ومفتوحة مع الولايات المتحدة وعلى واشنطن أن تكون جاهزة، أن تتحدث عن ذلك علانية وأن تتخذ الإجراءات لوضع الأمور في نصابها".