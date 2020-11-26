اسكتلندا تصبح أول دولة في العالم تتيح منتجات الدورة الشهرية مجاناَ

صوّت نواب اسكتلندا لصالح النفاذ المجاني إلى المستلزمات النسائية الخاصة بالدورة الشهرية في البلاد بغية الحدّ من صعوبة حصول النساء عليها، في قرار هو الأول من نوعه في العالم.

وأعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون في تغريدة على "تويتر" عن افتخارها "بالتصويت على هذا القانون الثوري الذي يجعل من اسكتلندا أول دولة في العالم توفّر المستلزمات الخاصة بالدورة الشهرية بالمجّان لكلّ من هنّ بحاجة إليها".

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7@ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020

ووافق نوّاب البرلمان المحلي جميعهم والبالغ عددهم 121 على مشروع القانون هذا الذي ينصّ على حقّ النفاذ بالمجّان إلى السدادات القطنية والفوط الصحية.

وقالت النائبة مونيكا لينون من حزب العمال التي تقدّمت بمشروع القانون هذا "كلّنا متّفقون على ضرورة ألا يشعر أحد بالقلق إزاء كيفية تأمين سدادات قطنية وفوط صحية قابلة لإعادة الاستخدام".

وعملاً بهذا القانون، ستتيح الحكومة الاسكتلندية لأيّ كان الحصول بالمجّان على سدادات قطنية وفوط صحية في أنحاء اسكتلندا كافة.

وسيتوجّب على المدارس والجامعات توفير هذه المستلزمات مجّانا في مراحيضها. وكان مشروع القانون هذا قد لقي معارضة في بادئ الأمر بسبب كلفته المقدّرة بـ9,7 ملايين جنيه استرليني في السنة، لكنّه شقّ طريقه إلى البرلمان حيث اعتمد بدعم من الحكومة الاسكتلندية.