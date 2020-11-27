ألمانيا ستقترض 180 مليار يورو في العام 2021

ستستدين ألمانيا 180 مليار يورو في العام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 التي أرغمتها على تمديد القيود حتى كانون الثاني/ يناير على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة.

وأُقرت الميزانية صباحاً بعد مناقشات استمرت 17 ساعة وتتضمن ديوناً جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179,8 مليار يورو في العام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وستسدين ألمانيا حوالى 84 مليار يورو اكثر مما كانت تتوقعه وزارة المالية في أيلول/ سبتمبر قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وفرضت ألمانيا مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر قيودا جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، ما يلقي بثقله على الاقتصاد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء تمديد هذه الإجراءات حتى كانون الثاني/ يناير إذ أن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقاً.

ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في تشرين الثاني/ نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضرراً من هذه التدابير الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية.

وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغاً قياسياً في العام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217,8 مليار يورو.

وتتوقع برلين ركوداً بنسبة 5,5 % في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4 % في 2021 و2,5 % في 2022.