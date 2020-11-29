دراسة تكشف مدى ارتباط كورونا بمرض تنفسي غامض ظهر في الصين قبل 8 سنوات وعلاقة مختبر ووهان بالوباء

شي زينغلي، عالمة الفيروسات الصينية المعروفة بأبحاثها على الفيروسات الموجودة في الخفايش، قدمت في دراسة لها نشرت في مجلة علمية، دليلا جديدا يثبت أن المختبر الذي تعمل فيه، لم يكن مصدر الفيروس الذي تحول إلى جائحة انتشرت في مختلف أنحاء العالم.

زينغلي، والتي تعمل كنائب لمدير معهد ووهان لعلم الفيروسات، قالت في الدراسة إن اختبارات الدم، التي أجريت على عمال المناجم، الذين كانوا قد أصيبوا بمرض تنفسي غامض قبل 8 سنوات، بعد أن كانوا قد أزالوا أوساخ خفافيش، هذه الاختبارات أكدت أنهم لم يصابوا بالفيروس الذي تسبب بمرض كوفيد -19، بحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "ناتشور" هذا الأسبوع.

وكانت عينات قد أُخذت من 4 أشخاص أصيبوا بمرض خلال عملهم في منجم للنحاس في مقاطعة يونان. في الأثناء توقعت ورقة بحثية نُشرت في فبراير الماضي بأن تكون الخفافيش المضيف الأولي لـ Sars-Cov-2 وهو الفيروس المسبب لكوفيد 19، وهو ما ارتكزت عليه النظريات التي تربط بين الخفافيش وفيروس كان فريق الباحثين التابع للمركز الذي تعمل فيه زينغلي يجري دراسات عليه.

وأكدت العالمة الصينية أن الخصائص الجينية للفيروسات التي عملت عليها لا تتطابق مع خصائص انتشار فيروس كورونا بين البشر.

يذكر أن الفيروس أصاب أكثر من 57.6 مليون شخص، في جميع أنحاء العالم، وتسبب حتى الأن بوفاة نحو 1.37 مليون شخص.