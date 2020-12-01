دوري أبطال أوروبا: كيف صحّح زيدان المسار المتعثر لناديه ريال مدريد؟

خبرة، هدوء أعصاب ومداورة فعّالة، على رغم كل الإصابات والنتائج السيئة، نجح الفرنسي زين الدين زيدان في تصحيح البداية السيئة في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم هذا الموسم، حيث سيكون فريقه ريال مدريد الإسباني قادرًا على بلوغ الدور ثمن النهائي، عندما يلتقي مضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني الثلاثاء.

فقد عرف المدرّب الذي قاد النادي الملكي إلى ثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018 في إنجاز تاريخي، انطلاقته الأصعب في المسابقة القارية الأهم هذا الموسم.

وسقط بطل إسبانيا بطريقة مفاجئة على أرضه أمام الفريق الرديف لشاختار 2-3 في الجولة الافتتاحية، بعد غياب معظم لاعبي الفريق الأوكراني بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتعادل في ألمانيا 2-2 مع بوروسيا مونشنغلادباخ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

ولكن منذ حينها، باتت الأمور أكثر ايجابية لفريق العاصمة، إذ أن فوزين متتالين على إنتر الإيطالي، وصيف المسابقة القارية الرديفة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 3-2 و2-صفر، وضع ريال في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المتصدر غلادباخ.

المدرب زين الدين زيدان يتوسط لاعبيه أثناء حصة تدريبية في العاصمة الأوكرانية كييف. 2020/11/30 افريم لوكاتسكي/أ ب

"الطريق الصحيح"

وقال الدولي الفرنسي السابق عقب الفوز في ميلان الأسبوع الماضي "لا أعرف ما إذا كانت هذه أكثر مباراة كمالية في الموسم أو لا، ولكننا قدمنا أداءً رائعًا. قالوا إننا لا نحقق الانتصارات في دوري الأبطال من دون سيرجيو راموس، وفزنا في هذه الأمسية. نتحسّن تدريجيًا وأعتقد أننا نسلك الطريق الصحيح. يجب أن نستمر في ذلك".

وسيبلغ ريال الدور الثاني للمرة الـ 24 على التوالي وتحديدًا منذ العام 1997 في حال فوزه في أوكرانيا الأربعاء، ليتقدم خطوة نحو لقب رابع محتمل لزيدان في بطولته المفضلة.

زيدان يوجه لاعبيه خلال مباراة أمام بروسيا منشنغلادباخ في ألمانيا. 2020/10/27 مارتن ميسنر/أ ب

إلا أن المشاكل لا تزال تلاحق "زيزو"، فبالإضافة إلى إصابة كل من راموس ومواطنه كريم بنزيمة اللذين غابا عن مباراة الإياب ضد إنتر، خسر أيضًا جهود البلجيكي إدين هازار الذي أصيب في الخسارة 1-2 أمام ألافيس في الدوري السبت وسيغيب عن لقاء شاختار.

لكن كيف تصرّف المدرب من أجل إعادة فريقه الى السكة الصحيحة في أوروبا؟

لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها الفائز بكأس العالم عام 1998 موقفًا مشابهًا، إذ غالبًا ما أظهر ريال علوّ كعبه عندما وجد نفسه في مأزق. ففي الموسم الفائت، كان زيدان قريبًا من الإقالة وفق الصحافة الإسبانية قبل مباراة مصيرية في دوري الأبطال ضد غلطة سراي التركي، انتهت بفوز مدريدي كاسح بسداسية نظيفة.

"لحظات معقّدة"

كما أن إدارة زيدان للفريق دائمًا ما تكون كلاسيكية: لا يبتهج عند تحقيق الانتصار أو بعد تلقي الهزائم، إذ عرف على مرّ السنين كيفية التعامل مع اللحظات الضعيفة التي مر بها لاعبوه.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الثلاثاء الفائت قبيل مواجهة انتر "أحيانًا، تسير كل الأمور على ما يرام، ومن حين لآخر نواجه لحظة أكثر تعقيدًا، كما هو الوضع العام اليوم". وتابع ابن الـ 48 عامًا: "نمر بذلك الآن وتنتظرنا إحدى أصعب المواجهات، ولكن كل الفرق تمر بذلك هذا الموسم".

وسمحت الإصابات لزيدان باختبار واكتشاف أكثر الخيارات على دكة البدلاء، حيث لعب الدومينيكاني ماريانو دياز في مركز رأس الحربة بدلا من بنزيمة ضد إنتر الأسبوع الماضي. إلا أن الدولي الفرنسي عاد إلى كتيبة الملكي وسيكون حاضرًا في أوكرانيا الأربعاء.

زيدان يراقب المباراة أمام نادي لفانتي في فيلار ريال في إسبانيا. 2020/10/04 خوسيه ميغال فرننديز/أ ب

لذا يبدو نجم يوفنتوس الإيطالي السابق في موقع جيد لبلوغ الدور ثمن النهائي، حيث سيحاول أيضًا تحقيق نتيجة أفضل من الموسم الماضي عندما خرج أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في هذا الدور تحديدًا.

وبعد تحقيقه الهدف الأول، ستتحوّل أنظاره الى الدوري المحلي حيث سيسعى أيضًا إلى تصحيح المسار، إذ يجد حامل اللقب نفسه في المركز الرابع على بعد 7 نقاط من المتصدر -المفاجأة- ريال سوسييداد، رغم أنه يملك مباراة مؤجلة.