زين الدين زيدان يعود رسمياً لتدريب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين عن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق بعقد يمتد حتى صيف عام 2022.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري ابطال اوروبا لثلاث مرات متتالية في انجاز لا سابق له قبل ان يستقيل في مايو ايار الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون اسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة امام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الاولى من كأس ملك اسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الاسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

خلافات داخلية

ورد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عبر تويتر يوم الاثنين على مسائل مثيرة للجدل أحاطت به وببطل أوروبا مؤخرا بعدما انهار موسم العملاق الإسباني خلال أسبوع واحد.

ووجه المدافع بعض الأسئلة لنفسه على موقع التواصل الاجتماعي بعدما خرج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا وكذلك من دوري أبطال أوروبا وابتعد بفارق 12 نقطة عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكتب راموس "الأحداث الأخيرة كانت كارثية ولن أخفي رأسي في الرمال. لن نتغافل عن الحقيقة. اللاعبون يتحملون في الأساس هذا الأمر. أتحمل أنا شخصيا بصفتي قائد الفريق المسؤولية أكثر من أي لاعب آخر".

سيرخيو راموس بمدرجات البيرنابيو رويترز

وتابع "لهذا أرى أن أفضل طريقة للإجابة على الأسئلة التي تدور حولنا هي مواجهتها مباشرة".

وقال راموس إنه يتحمل المسؤولية بنسبة "200 في المئة" بسبب تعمده الإيقاف عن مباراة إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام أياكس امستردام والتي خسرها ريال مدريد 4-1 يوم الثلاثاء الماضي ليودع المسابقة بالهزيمة 5-3 في مجموع المباراتين.

وكان راموس في ملعب برنابيو في تلك الليلة للمشاركة في فيلم وثائقي ما أغضب بعض مشجعي الفريق.

وشرح راموس موقفه قائلا "أرتبط ببعض الالتزامات ولم يخطر على بالي مطلقا أن المباراة قد تنتهي بهذه النتيجة.

"تم اختصار فترة التصوير بعد أحداث المباراة".

وقال المدافع أيضا إن الفريق لا علاقة له بتحديد مصير مستقبل المدرب سانتياجو سولاري حيث توقعت وسائل إعلام اسبانية الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني يوم الاثنين.

وأضاف راموس "لا ناقة لنا ولا جمل في القرار بشأن المدرب. نحترم هذا المنصب كثيرا ونساند دائما أي مدرب لريال مدريد".

إقرأ أيضاً:

هل سيكون مصيرالأرجنتيني سولاري في ريال مدريد كمصير لوبيتيغي؟

مدرب توتنهام بوكيتينو معجب باهتمام ريال مدريد به