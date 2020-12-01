شاهد: الاحتفال بولادة ثلاثة أشبال من الأسود في حديقة حيوان في هولندا

شاهد: الاحتفال بولادة ثلاثة أشبال من الأسود في حديقة حيوان في هولندامحادثة
حقوق النشر AP Photo-
احتفلت حديقة حيوان هولندية بولادة ثلاثة أشبال بنشرها مقطع فيديو اليوم (الثلاثاء) حيث نشاهد لبؤة تضع توائمها الثلاثة الأسبوع الماضي.
تُظهر اللقطات اللبؤة يوم 26 تشرين الأول/ نوفمبر وهي ترعى أطفالها حديثي الولادة.
يُسمح للأسود في حديقة حيوان "أرنهيم" الملكية بالتكاثر بشكل طبيعي، ولديها الآن خمسة أشبال.
أسد بالغ ولبؤتان، وأنجبت اللّبؤة الأخرى توأمان في تموز / يوليو.
سيتم عرض جميع الأشبال الخمسة في حديقة الحيوان بعد قضاء حديثي الولادة بضعة أسابيع في مكان منفصل مع والدتهم.