شاهد: عودة الحلقات الأولمبية العملاقة إلى طوكيو بعد عملية صيانة تحسبا لدورة 2020

عادت الحلقات العملاقة الأولمبية لموقعها في خليج طوكيو الثلاثاء بعد أربعة أشهر من إزالتها لصيانتها والتأكد من سلامتها، حيث يأمل المسؤولون أن يساعد النصب على زيادة الحماس للألعاب المؤجلة بسبب فيروس كورونا.

وتم إعادة الرمز الأولمبي، الذي يبلغ عرضه 32.6 مترا وارتفاعه 15.3 مترا ويزن 69 طنا في منطقة خليج أودايبا بطوكيو في بداية العام حيث بدأت المدينة العد التنازلي الأخير للألعاب، لكنه اُزيل في آب / أغسطس .

وعززت تجارب اللقاحات الواعدة آمال طوكيو في إقامة الألعاب الأولمبية، المقرر افتتاحها في 23 تموز/ يوليو 2021 بعد أن أجبر الوباء القرار غير المسبوق على تأجيله.

وسيتم إضاءة الرمز الأولمبي ليلة الثلاثاء وكذلك جسر رينبو بأضواء قوس قزح.

وسيبقى الرمز الأولمبي طوال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لغاية 8 آب/ أغسطس قبل استبداله برمز الألعاب الأولمبية للمعاقين المكون من ثلاثة أهلة، في منتصف آب / أغسطس.

وقال أتسوشي ياناشيميزو المسؤول بحكومة طوكيو للصحفيين "نعمل بجد لنتمكن من إقامة دورة ألعاب أولمبية يشعر فيها الناس بالأمان. بتثبيت الرمز الأولمبي، نود أن يشعر المزيد من الأشخاص أن الحدث سيكون قريباً والتفاعل معه ".

أظهر استطلاع للرأي في تموز/ يوليو أن واحداً فقط من كل أربعة أشخاص في اليابان يريد أن يرى الألعاب التي تقام في عام 2021 ، مع دعم معظمهم إما لتأجيل إضافي أو إلغاء.

وقال مسؤولون أولمبيون ويابانيون إنهم لا يزالون ملتزمين باستضافة الألعاب العام المقبل، وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في طوكيو الشهر الماضي إنه "واثق جداً" من قدرة المتفرجين على الحضور. وأضاف ياناشيميزو: "نود أن يأتي الكثير من الأشخاص إلى هنا لرؤيتها والشعور بالزخم، مع توخي الحذر بشأن الوقاية من الفيروسات".