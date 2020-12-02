الأمم المتحدة: 2020 واحدة من السنوات الثلاث الأعلى حرارة

نبهت الأمم المتحدة الأربعاء إلى أن المؤشرات تدلّ على أن 2020 ستكون واحدة من السنوات الثلاث الأشدّ حرارة، مشيرة إلى أن ثمة فرصة بنسبة 1 على 5 لأن يتجاوز ارتفاع معدل الحرارة موقتاً 1,5 درجة مئوية من الآن إلى سنة 2024.

ومع تجاوز درجات الحرارة مستويات قياسية عاما بعد عام، سيصبح العقد 2011-2020 هو الأعلى حرارة على الإطلاق وستكون السنوات الست منذ 2015 هي الأكثر حرارة على الإطلاق وفقًا للتقرير السنوي المؤقت لمنظمة الأرصاد الجوية عن وضع المناخ العالمي.