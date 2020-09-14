أصدرت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ أحدث بياناتها لشهر آب / أغسطس 2020، وكان الجو حاراً مرة أخرى.

في أوروبا، على سبيل المثال، كانت درجات الحرارة أعلى بمقدار 1.1 درجة مئوية من متوسط ​​الفترة المرجعية 1981-2010.

إرتفاع درجات الحرارة في آب / اغسطس يورونيوز

رقم قياسي لارتفاع درجة الحرارة

تحديداً، لو نظرنا إلى خريطة متوسط الشذوذ في درجة حرارة الهواء السطحي، نرى بعض الاتجاهات الرئيسية للشهر الماضي : كان أكثر دفئاً من المتوسط ​​في شمال غرب سيبيريا، وأكثر برودة في غرب روسيا، وأكثر دفئا في معظم أنحاء أوروبا.

في أحد الأيام،بلغت درجة الحرارة 35.9 درجة في "Uccle"ضواحي بروكسل، وهو رقم قياسي لهذه المدينة في شهر آب / أغسطس.

كما شهد غرب الولايات المتحدة، حرارة وجفافاً أكثر من المتوسط ​​، وربما يكون هذا رقماً قياسياً عالميا جديداً لشهر آب / أغسطس مع 54.4 درجة مئوية في وادي الموت.

رقمان قياسيان لارتفاع درجة الحرترة في آب / أغسطس Copernicus

ظاهرة موجات الحرارة البحرية

رسم بياني آخر قدمه الدكتور ن. بن سوسان، من T-MEDNet MHW Tracker ، خدمة مراقبة البيئة البحرية في كوبرنيكوس، يقيس موجات الحرارة البحرية في آب / أغسطس في البحر الأبيض المتوسط. يعرض عدد الأيام التي تكون فيها درجة حرارة الماء بمقدار 2 أو 3 أو حتى 4 درجات، أكثر من المعتاد .

نلاحظ أن المناطق المحيطة بإيطاليا، بالقرب من ليبيا والمغرب وإسبانيا والجزائر متأثرة بشكل خاص.

تتولد هذه الفترات بفعل الطقس الأكثر دفئاً، تمامًا كما هو الحال على الأرض. ومع تغير المناخ، أصبحت أكثر تواتراً، وازدادت حدتها، واستمرت لفترة أطول.

موجة حر حول البحر الأبيض المتوسط يورونيوز

قبالة سواحل كاتالونيا ، تتلاشى المستعمرات الجورجونية

يمكن أن يكون لموجات الحرارة البحرية تأثير مدمر على النظم البيئية، وخاصة الشعاب المرجانية ملاذات السلام للتنوع البيولوجي. ذهبنا لنرى ذلك بأنفسنا في كاتالونيا.

نرافق عالم الأحياء البحرية يواكيم غارابو من معهد ICM-CSIC لعلوم البحار إلى إحدى رحلات الغوص المنتظمة حول جزر ميديس بالقرب من منتجع ايستارتيت.

كان هذا الأرخبيل محمية بحرية منذ العام 1983، مما يجعله مكانا مثاليا لتقييم آثار موجات الحر البحرية.

سنغطس بعمق 15 متراً تحت السطح لمراقبة مجموعة من الجورجونيين، نوع من الشعاب المرجانية اللينة التي تتلاشى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

"تتمثل مهمتنا بشكل أساسي في حساب عدد المستعمرات التي تم إنقاذها وعدد المستعمرات التي تموت. عادةً ، في المجموعات السكانية التي تتمتع بحالة جيدة من الحفظ ، تمثل المستعمرات المتأثرة بالفناء أقل من 5-10٪. ، في هذه المجموعة، في السنوات الأخيرة، وجدنا أن أكثر من 80٪ من المستعمرات تأثرت بهذه الوفيات "، يقول جواكيم كارابو، باحث أول، معهد العلوم البحرية.

"الإجهاد الفسيولوجي وضراوة مسببات الأمراض"

بمجرد أن يصبح تحت الأمواج، يبدأ يواكيم بعملية المسح، حيث اكتشف عدداًمن الجورجونيين الميتة في مناطق كانت مليئة بالحياة قبل عشر سنوات.

يرتفع متوسط ​​درجة الحرارة في البحر المتوسط ​​بنحو 0.4 درجة لكل عقد من الزمن. لكن المشكلة الملحة هي موجات الحر.

في هذا العمق، يجب أن تكون حرارة المياه بين 19 و 22 درجة ، لكنها تبلغ الآن 23 درجة.

فالشعاب المرجانية ليست مهيأة للبقاء على قيد الحياة.

"تؤدي فترات التعرض لدرجات حرارة أعلى من هذا الحد إلى إجهاد فسيولوجي وزيادة ضراوة مسببات الأمراض المحتملة ما يؤدي في النهاية إلى حدوث الوفيات التي لاحظناها"، يقول جواكيم كارابو، باحث أول، معهد العلوم البحرية.

لا تؤثر موجات الحرارة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ​​فقط: فغابات عشب البحر والشعاب المرجانية تعاني أيضاً من أستراليا إلى كاليفورنيا.

المستقبل يبدو قاتما. حتى لو تمكنا من عكس اتجاه الاحتباس الحراري ، فسوف يستغرق الأمر أكثر من قرن لتعافى هذه المستعمرات.

"هذه أنواع لها عمر طويل جداً، يمكنها العيش لعشرات أو مئات السنين، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات ، إن لم يكن أكثر ، لرؤية هذه المستعمرات تعود إلى حالتها السابقة"، يضيف جواكيم جارابو.