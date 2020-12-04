شاهد: ندفات الثلج الأولى تتساقط على العاصمة النمساوية فيينا

بدأت الثلوج تتساقط على العاصمة النمساوية فيينا، التي ارتدت ثوبا ابيضا جميلا في ساعات الصباح الباكر. وبسبب درجات الحرارة التي ترتفع تدريجيا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تبدأ الثلوج بالذوبان.

وبدا المدخل الرئيسي لقصر شونبرون، الذي كان المقر الصيفي الرئيسي لحكام هابسبورغ مغطى بالثلوج. وكثيرا ما تشهد عدة مناطق في النمسا تساقطا كثيفا للثلوج مما يتسبب في قطع الطرق والطرق السريعة. ويصل ارتفاع الثلوج أحيانا إلى 40 سنتيمترا في منطقة كوتشاش ماوثن في ولاية كارينثيا.

كما تساقطت الثلوج في المرتفعات النمساوية وتراكمت في قرى تيرول في كويتاي، الواقعة وسط مرتفعات الألب في النمسا. ولكن وبالرغم من الثلوج البيضاء التي كست المنطقة، إلا أنه من غير المتوقع أن تستمر هذه الموجة ولن يبق الثلج لمدة طويلة.