الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة: إخضاع مسافري رحلات الطيران للحجر إجراء غير فعال

أكدت المبادئ التوجيهية الجديدة الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي على أن "انتشار كوفيد-19 بين المسافرين يُقدر أنه من المرجح أن يكون أقل من انتشاره بشكل عام بين السكان أو المخالطين للحالات المؤكدة إصابتها بكورونا".

وفي هذا الصدد، قالت هيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي إن إجبار المسافرين على متن الطائرات على الحجر الصحي "غير موصى به" لأنه ليس "إجراءً فعالاً للصحة العامة" موضحة أن "الركاب المتوجهين صوب وجهة يقيمون فيها أقل من 72 ساعة يجب إعفاؤهم من الحجر الصحي".

وفقًا للإرشادات المتضمنة داخل المبادئ التوجيهية الجديدة، يُعتقد أن معدل انتشار كوفيد-19 بين المسافرين أقل من 1 في المائة. حيث أكدت أنه "في ظل الوضع الوبائي الحالي، لا يوصى بالحجر الصحي أو إجراء اختبارات كورونا على المسافرين على رحلات الطيران".

قالت الدكتورة كاثرين سمولوود ، خبيرة بأقسام الطوارئ في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية ، في رد على سؤال يورونيوز: "ما نوصي به هو أن تنظر الدول في البيانات الخاصة بانتقال العدوى داخل بلدانها وخارجها وتعديل إرشادات السفر وفقًا لذلك" . مضيفة "الجانب الرئيسي الآخر هو بالطبع وقاية الأشخاص المعزولين لأنهم مرضى بسب كوفيد-19 "

رحب مجلس المطارات الدولي (ACI) في أوروبا بالتقرير وحث الدول الأعضاء على "الإلغاء الفوري لإجراءات الحجر الصحي وقيود السفر الأخرى".

وقال في بيان "إن الحجر الصحي وقيود سفر أخرى بسبب فيروس كورونا المستجد أدت إلى اللجوء إلى اعتماد قيود غير مسبوقة على حرية الحركة وحرية تقديم الخدمات" مؤكدا في الوقت نفسه " تراجعت حركة الركاب على متن الطائرات الأوروبية بنسبة 91 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة لنفس الفترة من عام 2019". وقالت الهيئة : "إن هناك حاجة إلى اعتماد نهج أكثر تناسقا على المستوى الأوروبي من أجل تعزيز القطاع".