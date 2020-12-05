شاهد: كيت كات.. أشهر نادي إباحي في برلين يفتح أبوابه من جديد لكن هذه المرة كمركز لفحوصات كورونا

كيت كات، النادري الليلي الإباحي الأشهر في العاصمة الألمانية برلين يفتح أبوابه مجددا أمام زبائنه، لكن هذه المرة، كمركز لفحوصات كورونا، بعد إغلاقه لثمانية أشهر، بسبب إجراءات الإغلاق المشددة التي طبقتها الحكومة بعد تفشي الفيروس.

ويشتهر كيت كات بالاستعراضات الجنسية للزبائن، وطاولات القمار، منذ 26 عاما، وهو النادي الليلي الأشهر في برلين، حتى أن الزبائن كانوا ينتظرون في طوابير طويلة ليتمكنوا من دخوله.

وأعلن النادي على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سيقدمون اختبارا سريعا للفيروس، وقد بدأ الناس بالفعل بالقدوم إلى هذا النادي.

ويرى أصحاب النادي بأن هذه الخطوة ستساعدهم على الأقل في دفع الفواتير، وإعادة الحياة إلى ناديهم.

ساشا ديسلكامب، مديرة النادي قالت:"لم يتوقع أحد أن يتحقق هذا السيناريو، لكن حتى لو تمكن النادي من الاستمرار، فإن من يعمل فيه بدوام جزئي لم يحالفهم الحظ".

كريستن كروغر مالك النادي ألمح إلى أنه مع وجود الاختبارات السريعة قد يتمكن من إعادة افتتاح ناديه قريبا.

وحاليا، تكافح عيادات برلين لمواكبة الطلب المتزايد على الاختبارات، لذا باتت المراكز الخاصة، كنادي كيت كات تحظى بشعبية متزايدة.

وللراغبين بإجراء الاختبار، فعليهم أولا التسجيل عبر الإنترنت، للحصول على موعد مقابل 25 يورو، وسيتم إرسال النتيجة برسالة قصيرة بعد 20 دقيقة فقط.

وبالنسبة للكثيرين فإن الاختبار السريع أمر عملي، وفي حال رغبت بعض الأعمال كالمطاعم والحانات والنوادي الليلية، إعادة فتح أبوابها، فقد تكون الاختبارات السريعة حلا ناجعا.