شاهد: برلين تقدم واحداً بين ستة مراكز ستستغل لتوزيع لقاح كوفيدـ19

قدمت برلين لوسائل الإعلام واحدا من بين ستة مراكز ستستغل لتوزيع لقاح كوفيدـ19. واختير أن يكون المركز في فضاء للمؤتمرات، وسيتم استغلاله إلى جانب مطارين سابقين، وحلبة للتزلج على الجليد، ومضمار مغطى لسباق الدراجات.

وتريد السلطات الألمانية أن تكون تلك المراكز جاهزة بحلول منتصف الشهر الحالي، للبدء في تطعيم أكثر من ثلاثة آلاف شخص يوميا في كل موقع.

ومن أجل إبقاء كل موقع عند الحد الأدنى من الناس، وتخصيص بضع دقائق لتقديم اللقاح، ستقيم السلطات نظام تدفق أحادي مشابه لذلك الموجود في المتاجر الكبيرة. وكل موقع سوف يديره فريق طبي، مثل الصليب الأحمر، إلى جانب متطوعين للمساعدة في تسجيل الناس وإرشادهم.

وكأي مكان آخر، يرجح أن تركز عمليات التلقيح في المرحلة الأولى في برلين على العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمجموعات الضعيفة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. وينتظر أن يتم تلقيح حوالي 20 ألف شخص في العاصمة يوميا، ثم يعودون بعد ثلاثة أسابيع للحصول على جرعة معززة.

وقد أكدت السلطات الألمانية تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لعدد المصابين منذ بداية انتشار المرض إلى أكثر من مليون ومئة وستة آلاف شخص، بينما بلغ عدد الوفيات اليوم الماضي 480 حالة وفاة بسبب الوباء، ما يرفع عدد المتوفين إجمالا إلى أكثر من 17 ألف وسبعمئة شخص.