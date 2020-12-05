شاهد متاجر باريسية تستعد لعيد الميلاد

بدأت متاجر العاصمة الفرنسية الاستعداد لموسم اعياد الميلاد نوافذا وتعليق وشجر أعياد الميلاد الضخم خاصة في المتاجر الكبيرة.

وسُمح لجميع المتاجر التي اعتبرت غير أساسية بفتح أبوابها في 28 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، كجزء من خطة وضعها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. فيما يأمل التجار تعويض الخسائر التي حلت بهم نتيجة مرحلة الإغلاق.