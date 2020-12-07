شاهد: بريطانيا تتسلم أولى جرعات لقاح فايزر- بيونتيك قبل انطلاق حملة التطعيم الأسبوع المقبل

تسلم مستشفى في جنوب لندن السبت أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا المطورة من قبل شركة فايزر الأمريكية ومخبر بيونتيك الألماني، بعد أيام من موافقة المملكة المتحدة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

ومن المتوقع أن تتسلم بريطانيا حوالي 800 ألف جرعة من اللقاح لبدء برنامج التطعيم يوم الثلاثاء.

وتتطلب عملية نقل لقاح فايزر- بيونتيك تدابير لوجيستيكية معقدة لأن اللقاح يحتاج إلى تخزينه في درجات حرارة فائقة البرودة تفوق الـ 70 درجة مئوية تحت الصفر (ناقص 94 درجة فهرنهايت).

ويمكن للقاح أن يخزن بعد استلامه في الثلاجة العادية في درجة ما بين 2 و8 درجات مئوية (35.6 إلى 46.4 فهرنهايت)، لبضعة أيام قبل استخدامة، مما يعني أنه يمكن تخزينه محليًا.

وعند استلام اللقاح من طرف المراكز المخولة باستخدامه، يقوم العاملون بإزالة كميات الجليد التي يحفظ فيها اللقاح، وقد تستغرق هذه العملية بضع ساعات، قبل وقت إضافي آخر لتحضير اللقاح ليكون جاهزا لحقنه.

وحضرت بريطانيا استراتيجة خاصة لحملة التطعيم بلقاح كورونا، حيث تم تخصيص مراكز للتلقيح إلى جانب المستشفيات. وتم وضع مكاتب الأطباء المحليين ومراكز الرعاية الصحية المحلية الأخرى على أهبة الاستعداد لبدء تسليم اللقاح واستخدامه بداية من الأسبوع المقبل.

وتعتزم بريطانيا تجهيز مراكز آخرى في أجزاء أخرى من البلاد على مراحل بداية من شهر ديسمبر- كانون الأول الجاري والأشهر القادمة.

وأثبت في التجارب السريرية بحسب شركة فايزر ومخبر بيونتيك أن جرعة اللقاح فعالة بنسبة 95 بالمئة.