فيديو.. فنان إيطالي يرسم لوحة لوجه بيتهوفن على الأرض باستخدام "جرار"

فنان مبدع من محترفي الرسم على الأرض، رسم وجه الموسيقار الألماني بيتهوفن في أحد الحقول شمال إيطاليا، بمناسبة الذكرى الـ 250 لميلاده.

الفنان داريو غامبارين، استخدم جرارا لعمل منحوتته التي تبلغ مساحتها 25 مترا مربعا، وقال إنه يأمل في أن يكون معزوفة بيتهوفن "ترينمة للبهجة" رمزا لسعادة مقبلة، مع انتهاء تفشي فيروس كورونا.

وكان غامبرين قد رسم لوحة لأوباما وأخرى لنيلسون مانديلا والبابا فرانسيس وريناردو دافينشي بنفس الطريقة.