وكالة الأنباء الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع قناة إسرائيلية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" اليوم الإثنين توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة أبو ظبي للإعلام وقناة "آي24نيوز" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية.

وقالت الوكالة عبر حسابها على موقع تويتر إن المذكرة تأتي "لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الأخبار والتقارير وإنتاج المحتوى وذلك في أعقاب اتفاقية السلام التاريخية التي جرى توقيعها مؤخراً بين دولتي الإمارات وإسرائيل".

وأعلنت الإمارات في 13 آب/أغسطس الماضي تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية برعاية أمريكية، لتكون ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين منتصف أيلول/سبتمبر، على الاتفاقية، لتكون البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل.

كذلك اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة في طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.