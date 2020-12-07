شاهد: جياد الحرس الجمهوري الفرنسي ترافق السيسي في طريقه إلى الإليزيه

ووصل السيسي الأحد إلى باريس في زيارة دولة مع إجراءات بروتوكولية محددة جداً والتقى صباح الإثنين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بعد مراسم استقبال في إينفاليد من دون حضور الصحافة بسبب كوفيد-19.

ورافقت موكب الرئيس المصري بعد ذلك عشرات الجياد من الحرس الجمهوري حتى قصر الإليزيه حيث استقبله ماكرون.

وشملت المباحثات بين الرئيسين الكثير من المواضيع ولا سيما مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بإيران فضلاً عن الوضع في لبنان.

وخلال الزيارة التي ستكون مغلقة جزئيا على الصحافة، سيضع السيسي باقة من الورد على ضريح الجندي المجهول الثلاثاء في قوس النصر والحجر الأساس لدارة مصر في المدينة الجامعية الدولية وزيارة "المحطة إف" أكبر حاضنة للشركات الناشئة في العالم.