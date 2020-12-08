مسؤول أوروبي: نعمل على توفير لقاح كورونا للطواقم الصحية وكبار السن في قطاع غزة

أكد مسؤول أوروبي رفيع الثلاثاء، سعي دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة إلى توفير لقاح فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية في قطاع غزة الفقير والمحاصر.

وقال سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عقده غرب مدينة غزة: "نحاول إيصال لقاح كورونا إلى غزة، خصوصا لمن يعملون في الصفوف الأولى في الرعاية الطبية وكبار السن، وذلك من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة".

ووصل بورغسدورف إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز)، على رأس وفد يضم سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

وزار الوفد قبيل المؤتمر الصحفي، المستشفى الأوروبي الواقع في جنوب القطاع، والذي يقدم خدماته الطبية لغالبية مصابي كورونا في القطاع، كما زار الوفد، محطة لتحلية مياه البحر وسط القطاع.

توقف عملية إجراء فحوص كورونا

ورحبت حركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة في بيان، بالوفد الأوروبي.

وحذر البيان من أن "المؤشرات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة في غزة حول وباء كورونا، تنذر بالأسوأ في أي لحظة".

وأشارت الحركة إلى أن "قدرة النظام الصحي على مواجهة هذه الأزمة تتراجع بشكل كبير وخطير، بسبب النقص في الاحتياجات الصحية وخصوصا المتعلقة بمواجهة الوباء، سواء بسبب معوقات الاحتلال الإسرائيلي أو التمويل اللازم لشراء هذه الاحتياجات".

وسجل قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ست وفيات، ليرتفع العدد إلى 155 وفاة. في المقابل، لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة وذلك بسبب توقف عملية إجراء الفحوص، الاثنين نظرا لنفاد مستلزمات الفحص، ليتوقف عدد الإصابات المؤكدة والمعلنة حتى صباح اليوم المذكور عند 25,592 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع في بيان مساء الإثنين، تسلمها نحو 20 ألف شريحة فحص مخبري عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرة الى أن هذه الكمية تكفي لثمانية أيام.