فيديو. سكان مدينة غزة يتفقدون الدمار بعد غارة إسرائيلية ليلية

غطى الركام الشوارع القريبة وتعرضت أجزاء عدة من المبنى لأضرار جسيمة، بينما تجمع السكان وأفراد العائلات والجيران لتقدير حجم الدمار. وروى شهود عيان مشاهد من الهلع أعقبت الغارة، التي وقعت في حوالي الساعة الثانية فجرا، في وقت هرعت فيه فرق الإغاثة والطوارئ إلى المكان بعد ورود بلاغات عن حرائق وسقوط ضحايا. وقضى السكان ساعات الصباح في إزالة الأنقاض والبحث بين ممتلكاتهم المتضررة، فيما ظل الأطفال والعائلات متجمعين قرب الموقع.

اعلان اعلان

وتأتي هذه الغارة الأخيرة في وقت تتواصل فيه المعارك في مختلف أنحاء غزة، رغم تكرار النقاشات حول جهود محتملة لإنهاء النزاع. وقال أقارب المتضررين إن الهجوم دمر منازل ومقتنيات شخصية ومصادر رزق، مما يفاقم الصعوبات التي يواجهها المدنيون أصلا في مختلف أنحاء القطاع.

وتساءل السكان كيف يمكن أن تستمر الأحاديث عن احتمال إنهاء الحرب في وقت لا تزال فيه الغارات الجوية واقعا يوميا في أحياء كثيرة. ويجسد هذا الحادث الأثر الإنساني المتواصل للنزاع، إذ تواصل المناطق السكنية دفع ثمن العمليات العسكرية وعمليات النزوح المتكررة.