شاهد: "الرجل العنكبوت" الصيني جامع النفايات من على ارتفاع مئات الأمتار

يتميز الصيني يانغ فييوي بوظيفته غير التقليدية مما جعل الإعلام الصيني يطلق عليه اسم "الرجل العنكبوت".

يانغ، (48 عاماً)، يقوم بجمع النفايات البلاستيكية أثناء تعلقه بحبل سميك على ارتفاعات تصل إلى 400 متر على أسطح جبل تيانمن المعروف بطبيعة مناظره الخلابة.

ويقول يانغ إنه لا يخشى القيام بتلك الوظيفة الخطرة التي تتطلب جهداً بدنياً مضنياً حيث أصبح "معتاداً عليها" وصارت أسهل بالنسبة له مع مرورالوقت.

ويضيف: "في بداية (عملي)، كنت أشعر بآلام مبرحة في يداي بعد كل يوم عمل. لم أكن قادراً حتى على استخدام عصا الأكل ولكن الأمر أفضل بكثير الآن".

وبينما يستمتع يانغ بالشهرة التي حصل عليها إعلامياً بسبب عمله، إلا أنه يؤكد أن الهدف الأول من قيامه بوظيفته هو الحفاظ على نظافة الجبل.

وتعاني العديد من المناطق الطبيعية في الصين من تزايد النفايات التي يلقيها الزائرون بها مما استدعى السلطات لتكليف رجال مثل يانغ بتلك المهمة الشاقة بدءاً من عام 2010.

وطبقاً لدينغ يونيوان، مدير التسويق بجبل تيانمن، ارتفع وعي الزوار خلال الأعوام القليلة الماضية مما ادى لانخفاض القمامة المجمعة بشكل ملحوظ.