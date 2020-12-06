إندونيسيا تتلقى 1.2 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 الصيني الصنع

أكدت الحكومة الإندونيسية وصول 1.2 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 طورته شركة الأدوية البيولوجية الصينية "سينوفاك بيوتك"، للبلاد في وقت متأخر من هذا الأحد.

وقال الرئيس جوكو ويدودو في خطاب متلفز إنه من المتوقع وصول 1.8 مليون جرعة أخرى من اللقاح أوائل الشهر المقبل. وأضاف ويدودو: "نحن ممتنون جدًا والحمد لله، اللقاح متوفر الآن حتى نتمكن على الفور من الحد من انتشار وباء كوفيد-19".

ولا تزال الحكومة تنتظر وصول ملايين الجرعات الأخرى من لقاح "سينوفاك" في شكل مواد خام ستتم معالجتها بشكل أكبر من قبل شركة الأدوية القابضة المملوكة للدولة "بي تي بيو فارما".

ومع ذلك، أكد ويدودو أن الحصول على إذن باستخدام اللقاح في حالة الطوارئ من وكالة مراقبة الغذاء والدواء في البلاد ضروري قبل انطلاق عمليات التلقيح الجماعية.

وتملك إندونيسيا برامج تعاون مع "سينوفاك" في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المرشح، مع إجراء الاختبارات على 1620 متطوعاً في مدينة باندونغ في جاوة الغربية منذ أغسطس-آب. كما نظرت الحكومة في شراكات مع شركتين صينيتين أخريين من مصنعي الأدوية، هما "سينوفارم" و"كانسينو بيولوجيكس".

وقدر بيني لوكيتو، رئيس وكالة مراقبة الغذاء والدواء أن لقاح "سينوفاك" سيحصل على إذن استخدام طارئ من الوكالة بحلول الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير-كانون الثاني، بعد أن تقيّم الوكالة النتائج المؤقتة من المرحلة الثالثة من التجارة السريرية.