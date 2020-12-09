ابن الرئيس الأميركي المنتخب يقول إنه يخضع لتحقيق في مسألة تهرّب ضرائبي

قال ابن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، واسمه هانتر بايدن، اليوم الأربعاء، في بيان إنه يخضع لتحقيق يتعلق بالتهرب الضرائبي، مضيفاً أنه يتعامل مع المسألة بطريقة شفافة وقانونية بشكل كامل.

ونشر هانتر الذي اتُهم دونالد ترامب سابقاً بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لخوض تحقيق في أعمال أسرة الرئيس في أوكرانيا، نشر بياناً قال فيه إن محكمة في ديلاوير تحقق في "مسألة ضرائب" تخصّه.

وكان الرئيس المنتهية ولايته ترامب اتهم خلال الحملة الانتخابية عائلة بايدن بأنها "مشروع إجرامي"، مشيراً في شكل خاص إلى أعمال هانتر بايدن بأوكرانيا والصين في وقتٍ كان والده يشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

في البيان أضاف بايدن أيضاً أنه "تعامل مع الأمر بغاية الجدية".

وقال الفريق الانتقالي التابع للرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس إن "جو بايدن فخور جداً بابنه" وجاء في بيان صادر عنه إن "هانتر بايدن كافح وواجته تحديات صعبة، بما فيها الهجمات التي تعرض لها خلال أشهر، ولكنه خرج أقوى مما كان في السابق".