وسائل إعلام أمريكية: بايدن يعتزم ترشيح مدعي عام كاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير الصحة

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترشيح مدّعي عام كاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير الصحّة والخدمات الإنسانيّة، ليضيف بذلك عضوًا لاتينيا آخر إلى فريقه الذي يتميّز إلى حدّ كبير بتنوّعه، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية الأحد.

وعندما كان بيسيرا عضوًا في الكونغرس، كان محاميًا صريحًا عن حقوق ذوي الأصول من دول أمريكا اللاتينية، ومدافعًا قويًا عن برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحّية الذي تعرّض لهجوم شديد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريّين.

ونقلت كلّ من "إن بي سي" و"نيويورك تايمز" ووسائل إعلاميّة أخرى عن مصادر لم تُسمّها قريبة من الرئيس المنتخب، أنّ هناك اتّجاهًا لترشيح بيسيرا لهذا المنصب الجديد.

شغلَ بيسيرا البالغ من العمر 62 عاما منصب مدّعي عام ولاية كاليفورنيا في 2016، خلفًا لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بعد انتخابها لعضويّة مجلس الشيوخ. وكان بيسيرا أوّل شخص من أصل لاتينيّ يشغل هذا المنصب.

وأثناء وجوده في منصبه، دافع بيسيرا أيضًا عن برنامج حقوق المهاجرين "داكا" أمام المحكمة العليا.

وفي حال تثبيت بيسيرا في منصب وزير الصحّة، سيكون عليه قيادة الوزارة في ظلّ جائحة كوفيد-19 التي أودت بأكثر من 282 ألف شخص في الولايات المتّحدة.

ورشح بايدن روشيل والنسكي لقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الوكالة الحكومية للصحة، حسبما أعلنت وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز.

ووالنسكي حاليا مديرة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس الحكومي، واستاذة في الطب بجامعة هارفرد.

وتحل مكان روبرت ريدفيلد مدير مراكز مكافحة الأمراض التي تعرضت لضغوط من ترامب وحلفائه على خلفية إرشادات الوقاية من الفيروس.

ولليوم الثالث على التوالي سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا يوميا من الإصابات بالفيروس وصل قرابة 230 ألف إصابة، بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وقد أكد بايدن سعيه لتحقيق التنوع في اختيار فريقه عندما يتولى مهامه في كانون الثاني/يناير.

وأعلن بايدن في وقت سابق اختيار أليخاندرو مايوركاس، وهو من أصل كوبي، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي.