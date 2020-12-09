ميركل تحذر من شروط لا يمكن القبول بها من أجل التوصل لاتفاق ما بعد بريكست مع بريطانيا

رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونبهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق "يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية" للاتحاد.

وأكدت: "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق. لا أعرف إن كنا سننجح بحلول يوم غد (الخميس) لا أعد بذلك إلا أننا نستمر في العمل عليه".

لكن ميركل حذرت "نستمر بالعمل إلا أننا مستعدون لمواجهة شروط لا يمكننا القبول بها". وأكدت "يجب أن تكون لدينا شروط عادلة ليس فقط اليوم بل غدا وبعد غد" ذاكرة مسائل حساسة مثل حصص صيد الأسماك والمنافسة "التي ينبغي أن تكون شريفة".

ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء في بروكسل عشية قمة أوروبية، في محاولة لاخراج مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست من الطريق المسدود.