جونسون: "احتمال قوي" بعدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أن محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاقية تجارية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الاوروبي يمكن أن تخفق وحض المواطنين على الاستعداد لاحتمال عدم التوصل لاتفاق.

وقال جونسون "هناك احتمال قوي ... في أن يكون لدينا حل يشبه أكثر علاقة استرالية بالاتحاد الأوروبي من علاقة كندية"، في إشارة إلى تعاملات تجارية لبريطانيا في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان جونسون قد صرح الأربعاء، إن بلاده مستعدة لنهاية الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، أيا كان نوع الترتيبات التجارية المستقبلية مع التكتل في المستقبل.

وأضاف أمام البرلمان: "ستكون هذه الدولة مستعدة فيما إذا كان لدينا حل كندي أو أسترالي، وستكون هناك وظائف في هذا البلد، في جميع أنحاء المملكة المتحدة بأكملها، ليس على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل بسبب خروجها من الاتحاد".

ومن الجدير بالذكر أن كندا لديها اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي على عكس أستراليا.