أبرز 5 نقاط يجب أن تعرفها عن اتفاق التطبيع المغربي-الإسرائيلي

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، أن المغرب وافق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. بحسب موقع أكسيوس الأميركي، يأتي القرار المغربي في إطار صفقة تتضمن اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء الغربية المتنازع عليها.

أين تكمن أهمية ما يحدث؟

يتضمن اتفاق تطبيع العلاقات تغييراً جوهرياً في سياسة الولايات المتحدة الخارجية، مع بقاء ستة أسابيع فقط في ولاية ترامب، خصوصاً لناحية الاعتراف بالصحراء الغربية.

فيما يلي أبرز نقاط صفقة تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل: