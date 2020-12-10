عدد الوفيات جراء كورونا في اسبانيا بين مارس ومايو يزيد عن 45 ألفا

توفي ما يزيد عن 45 ألف شخص جراء وباء كوفيد-19 في اسبانيا بين آذار- مارس وأيار- مايو، على ما أكّد المعهد الوطني للإحصاء الخميس مقدما رقمًا يتجاوز العدد الرسمي بنحو 18 ألف وفاة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المعهد ما مجموعه 45684 حالة وفاة خلال تلك الفترة، منها 32652 وفاة نتيجة للفيروس، في حين أن 13032 وفاة أخرى جراء "الاشتباه (بكوفيد)، تظهر أعراضًا متوافقة مع المرض".

والأرقام الرسمية للوفيات التي نشرتها وزارة الصحة للأشهر الثلاثة أعلى من 27 ألفا. وأرقام المعهد أعلى بـ 68 بالمئة من الحصيلة الرسمية للحكومة.

ومساء الأربعاء كان عدد الضحايا في إسبانيا 47019 وفاة ما يجعل من هذا البلد الرابع من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا بعد بريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

وألمحت وزارة الصحة إلى أنه في السابق العدد الحقيقي لضحايا الجائحة أعلى على الأرجح من الأرقام التي تنشر يوميا، نظرا إلى أنها لا تحتسب الأشخاص الذي تبين أن فيروس كورونا سبب وفاتهم.

وبشأن عدد الحالات سجل مساء الأربعاء 1,712,101 حالة لكن يعتقد أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن في 23 تشرين الأول/أكتوبر أن "العدد الحقيقي للمرضى يتخطى ثلاثة ملايين" في البلاد.