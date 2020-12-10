خمس سيارات تجوب سان فرانسيسكو الأميركية من دون سائق

بدأت شركة "كروز"، وهي شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية المدعومة من شركتي جنرال موتورز وهوندا، في اختبار السيارات دون سائق في سان فرانسيسكو في تجربة جديدة ودون وجود أي إنسان خلف مقود القيادة.

ويُعتبر هذا الإنجاز في غاية الأهمية بالنسبة لـ "كروز" إذ تُمثل الاختبارات من دون سائق خطوة صغيرة، ولكنها مهمة نحو التعميم المستقبلي للمركبات ذاتية القيادة، حسبما أكده الرئيس التنفيذي لشركة "كروز" دان آمان، والذي قال: "ما نشهده هنا هو انتقال القيادة الذاتية الحقيقية من معمل البحث والتطوير للطريق وإلى كونه مُنتجًا تجاريًا يمكن للجميع استخدامه".

ولكن مع ذلك، لا يزال الاختبار متواضعا إلى حد ما. فرخصة اختبار القيادة من دون سائق الصادرة حديثًا من "كروز" في كاليفورنيا تقتصر على خمس مركبات اختبار فقط.

وبينما يُطبق التصريح على المدينة بأكملها، فقد أكد دان آمان بأن السيارات ستلتزم بعدد قليل من أحياء سان فرانسيسكو، ثم ستتوسع بإطراد "إلى أجزاء جديدة من المدينة وستكون الاختبارات في أوقات مختلفة من اليوم لكي نتمكن من العمل في كل مكان وعلى مدار الساعة مع أسطول كامل من مركباتنا ذاتية القيادة".

وأظهر مقطع فيديو يُسلط الضوء على أول رحلة لسيارة من دون سائق، وقد تمّ تصوير التجربة ليلا في حي سكني، مع عدم وجود سيارات أخرى عدا سيارة كانت متوقفة على جانب الشارع.

وقال متحدث باسم "كروز" إن أحد العاملين فكان يجلس في مقعد المُرافق وكان يحمل "مفتاح القفل"، ولكن لم يكن يملك إمكانية الوصول إلى أدوات التحكم التقليدية للسائق. وعلى ما يبدو "لا توجد طرق مختصرة لتحقيق لحظة كهذه، خاصة عندما يكون تعقيد بيئة القيادة أكثر صعوبة 40 مرة من بيئة الضواحي النموذجية"، حسب الرئيس التنفيذي لشركة "كروز" دان آمان.