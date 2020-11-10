جنرال موتورز توظف 3000 مهندس وخبير لمواجهة تيسلا في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

أعلنت مجموعة "جنرال موتورز" الأميركية المصنعة للسيارات الاثنين توظيف ثلاثة آلاف مهندس وخبير معلوماتية ومصمم، خصوصا بهدف تطوير مركبات كهربائية وذاتية القيادة.

وقد باشرت المجموعة بعمليات التوظيف هذه على أن تستمر حتى الربع الأول من 2021.

وشدد رئيس "جنرال موتورز" مارك رويس على أهمية مواصلة المجموعة "التوظيف والاستعانة بمواهب منوعة جديدة"، وفق بيان صحافي.

واعتبر أن "هذا يظهر بوضوح أننا مصممون على الاستمرار في تطوير البرمجيات التي نحتاج إليها للهيمنة على سوق المركبات الكهربائية، وتحسين تجربة الزبائن والحصول على يد عاملة من ذوي الخبرة في مجال البرمجيات".

وتسعى المجموعة التي تتخذ مقرا لها في ديترويت إلى تطوير 20 طرازا من المركبات الكهربائية بالكامل بحلول 2023، لحجز مكان لها بمواجهة "تيسلا"، أبرز الأسماء في هذا المجال. وطرحت "جنرال موتورز" مركبات هجينة أو كهربائية مثل "فولت" و"بولت" من "شفروليه"، غير أن الشركة تسعى إلى تعزيز وجودها في هذه السوق.

وهي قدمت أخيرا نسخة كهربائية من طراز "هامر" الرباعي الدفع.